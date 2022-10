El mensaje de la viuda de Fernando del Solar en su primer cumpleaños sin él

Finalmente, Anna aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidores. “Quiero decirte que se vale enojarse, se vale estar triste y se vale llorar, es la vida, he aprendido que cuando tu caminas y vas agradeciendo a pesar del dolor, aunque sea a rastras tienes que continuar y no por alguien más, sino por ti, porque es un amor el que te tienes que tener hacia ti mismo”.

Anna Ferro recuerda a Fernando del Solar a casi un mes de su muerte. (Instagram/annaferro8)

“Para mí, Dios me ha enseñado que las cosas siempre son para mejorar y que no sé cuáles sean las cosas buenas que te esperan en la vida o en la mía, no sé, porque no puedo ver más allá de eso, pero sí te puedo decir que no te detengas y que salgas victorioso de todo”, puntualizó.

En otra historia publicó una foto junto a su hija con la canción ‘El reloj cucú’ de Maná de fondo y le agradeció a Fernando por haber llegado a su vida.”Todos los días sonreímos por haberte tenido”, escribió.

Anna Ferro (Instagram)

Desde que se dio a conocer el testamento de Fernando del Solar, su ex esposa Ingrid Coronado y su viuda Anna Ferro han ocupado titulares por las recientes declaraciones de la conductora: asegura que Fernando dejó “desprotegidos a sus hijos Pablo y Luciano” porque varias propiedades quedaron a nombre de Anna.

Ingrid declaró que la viuda de Fernando “vació el departamento de Cuernavaca donde vivían y se llevó muebles que no le pertenecían”.