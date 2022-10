De la misma manera, el productor aseguró que no ofrecerá justificaciones por ninguno de sus actos, y desestimó que tenga pensado proceder legalmente contra la cantante y actriz.

“Espero esto se resuelva de una forma sana, correcta y justa. Yo no me disculpo de nada, ni me arrepiento de nada, porque yo no hice nada, según yo y según mucha gente.

“No voy a demandar, yo sería incapaz, no voy a demandar. Aunque me difamen, yo sería incapaz, yo soy una persona recta, entonces no hablo de eso. Llegará el momento (de hablar), pero las cosas tienen que llevar un proceso y lo voy a hacer”, concluyó.