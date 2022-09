Sasha Sokol quiere una disculpa de Luis de Llano y esclarecer la verdad

"No es para nada una época tranquila, ninguna persona que haya vivido lo que yo viví. No estoy tranquila, estoy pasando un momento difícil, me imagino que la familia de Luis también está pasando un momento difícil pero no podemos hablar del proceso porque eso es lo que pide el mismo proceso", mencionó la cantante al ser entrevistada por las cámaras de Multimedios TV a su llegada a la Ciudad de México, según publicó Milenio.

Sin revelar la cantidad que exige por parte del productor de telenovelas como Alcanzar una estrella y Baila conmigo, Sasha dio a conocer la organización a la que busca beneficiar con el dinero que podría recibir, si las autoridades fallan a su favor.

Sasha donará la indemnización a una asociación que ayuda a personas violadas (Especial)

“Sólo estoy buscando que se estabilice la verdad, que me ofrezca una disculpa. Me parece que es lo mínimo que se puede pedir. El monto no es para mí, es para una asociación con la que firmé convenio en el que se entrega el 100 por ciento. Se llama ADIVAC (Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas) A.C. y creo que es importante que haya un monto”, enfatizó.