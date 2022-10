Con razón les preocupa: Cara Delevingne tiene 42 millones de libras en activos

Este fin de semana, sin embargo, se reveló la que bien podría ser una de las principales razones por las que la familia de Cara estaría preocupada por ella –además de su estado de salud– y es que, de acuerdo con el Daily Mail, Cara Delevingne posee activos que sumarían unos 42 millones de libras, además de ocupar una posición estratégica en el negocio de su familia.

De acuerdo con la información dada a conocer por el medio británico, parte de sus activos se encuentran en dos de sus empresas subsidiarias en Estados Unidos, Cara and Co Inc. y Hot Mess Industries LCC.