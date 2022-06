"¿A quién en el mundo no le gustaría besarla?": Cara habla de su beso con Selena

Delevingne y Gomez compartieron una escena que las acercó al extremo en la serie 'Only Murders in the Building'.

Cara Delevingne y Selena Gomez son muy buenas amigas. (Stefanie Keenan/Getty Images for LACMA)