Margot Robbie sale llorando de la casa de Cara Delevingne y genera preocupación

Anteriormente, Margot había salido de la casa de 7 millones de dólares de Cara en la misma zona, dos horas después de que la hermana de Delevingne, Poppy, también fuera captada saliendo en una SUV negro.

No está claro si Cara estaba en casa cuando Robbie estaba allí.

La modelo y actriz británica debía presentarse el pasado lunes en Nueva York para el lanzamiento de su colección de moda en honor al fallecido diseñador Karl Lagerfeld, que se celebró en el elegante restaurante Saga en el distrito financiero de la Gran Manzana. Sin embargo, no llegó. Tampoco estuvo presente en los premios Emmy, junto a sus compañeros de 'Only Murders in the Building'.

Margot Robbie (The Grosby Group)

¿Qué le pasó a Cara Delevingne?

Las imágenes de Margot fueron tomadas una semanas después de que Cara fuera vista un tanto desaliñada y con comportamientos extraños en el aeropuerto de Van Nuys.

Al parecer, los seres queridos de la modelo también han expresado su preocupación y han considerado una posible intervención. La visita de la actriz que da vida a Harley Quinn podría ser otra señal de que los amigos y la familia de Cara están preparados y dispuestos a ofrecer su apoyo.