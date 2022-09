Jennifer Lopez y su papá… ¿separados por la Cienciología?

¿Cuál es la relación de Jennifer Lopez con la Cienciología?

De acuerdo con el sitio Nicki Swift, Jennifer Lopez aclaró en una entrevista de 2007 con CBS que ella no es ciencióloga y que fue educada como católica, pero que le parecía divertido la forma en la que la gente hablaba del tema. “Estas son algunas de las mejores personas que he conocido en mi vida. Son personas encantadoras y genuinas”, aseguró la cantante.

Para Jennifer Lopez, el que su papá pertenezca a la iglesia de la Cienciología nunca representó un problema ya que siempre contó con su apoyo.

“Mi papá ha sido cienciólogo durante 20 años. Es el mejor hombre que conozco en mi vida y, por eso, es extraño para mí que la gente quiera pintarlo de manera negativa”, dijo JLo en la misma entrevista.

JLo con sus papás, sus hijos, su hermana y su sobrina (Jim Smeal/BEI/Shutterstock/Jim Smeal/BEI/Shutterstock)

Sin embargo, en años recientes ha sido notorio que no hay una gran cercanía entre la intérprete de Waiting for tonight y su papá, como sí la tiene con su mamá, Guadalupe Rodriguez, y aunque nunca ha habido versiones que indiquen un distanciamiento, esta “ausencia” podría estar vinculada con el hecho de que Jennifer sigue siendo amiga de la actriz Leah Remini, quien abandonó la iglesia de la Cienciología y, más tarde, estuvo al frente de la serie de televisión Scientology and the aftermath, que documenta los testimonios de otros antiguos integrantes de la organización, quienes describen las prácticas de ésta como dañinas, semejantes a las de un culto, y donde participa Mike Rinder.