Dua Lipa seduce al 'Sol' mexicano con su música y movimientos

Estos días también acudió a Contramar y hoy la captamos saliendo de Rosetta, horas antes de su cita en el Foro Sol, en donde provocó la euforia con el sensual movimiento de sus caderas y con su body en verde bandera. "¡Parece una anaconda!", expresó, con el mejor de los sentidos, un fan.

La música sonó sin interrupciones y llegaron New Rules, Love Again, Cool, Pretty Please y Break My Heart, tras la que llegó el esperado saludo y la posibilidad de la británica, con ascendencia albanesa, a presumir que tiene un excelente dominio del español. Si ya con sus acciones de caminar por las calles de la ciudad demostró su gusto de estar aquí, ahora lo hizo con palabras.

"Estoy muy agradecida, feliz y emocionada de estar aquí. Gracias por su energía amor y apoyo. Gracias por esta noche mágica. Quiero decir muchas cosas pero mi español no es perfecto, tengo que estudiar más, pero esta noche voy a intentarlo para ustedes. ¡Gracias te quiero muchísimo México!", expresó emocionada la estrella.

La invitación fue muy clara: "¡Vamos a disfrutar mucho!", y se convirtió al final en un decreto porque los miles reunidos brincaron y se dejaron "seducir" con cada gesto o movimiento, como cuando decidió tumbarse en el suelo y con su cara entre las manos cantó al más puro estilo de una Lolita.