Todo lo que Jennette McCurdy ha dicho sobre su infancia en Nickelodeon

McCurdy, por su parte, pasó a interpretar el papel principal de Wiley Day en la miniserie de Netflix, Between. Tras su cancelación, anunció que no tenía planes de seguir actuando. “Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo”, explicó durante un episodio de su podcast Empty Inside en marzo de 2021. “Estoy tan avergonzada de lo que he hecho en el pasado. Me molesta mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los papeles que interpreté y sentí que era la cosa más cursi y vergonzosa”.

Jennette McCurdy no quiso quedarse callada.

Agregó: “Alejarse fue realmente difícil, pero era algo que necesitaba hacer por mi salud mental y por mi paz en general”.

Desde su salida de la industria, la presentadora del podcast ha discutido cómo su tumultuosa relación con su mamá, Debra McCurdy, influyó en su carrera como actriz. Tras la muerte de su Debra en 2013, Jennette decidió dejar la actuación para explorar otras facetas.

En agosto de 2022, Jennette detalló su difícil pasado como actriz en sus memorias, I'm Glad My Mom Died. “Toda mi infancia y adolescencia fue muy explotada”, dijo en ese momento a The New York Times . “Todavía le da a mi sistema nervioso una reacción para decirlo. Hubo casos en los que las personas tenían las mejores intenciones y tal vez no sabían lo que estaban haciendo. Y también casos en los que lo hicieron: sabían exactamente lo que estaban haciendo”.

En su libro, Jennette admitió que consideró regresar a la actuación después de formar mejores conexiones en su vida personal. “Ahora tengo personas a mi alrededor que me apoyan tanto y me aman”, escribió. “Me hace llorar de alegría. Me siento tan segura. Siento tanta confianza y tanta apertura”.