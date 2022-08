Hijos de Britney Spears lloraban cuando iban a verla, revela ex guardaespaldas

¿Por qué los hijos de Britney Spears no quieren convivir con ella?

"Los chicos han decidido no verla, por ahora", declaró Federline en la entrevista. "No la ven desde hace unos meses. Tomaron la decisión de no ir a su boda", resaltó.

Britney Spears y sus hijos. (Getty Images)

En medio de este panorama, el ex guardaespaldas de Britney Spears, Fernando Flores platicó que Sean Preaston, de 16 años y Jayden James, de 15, lloraban cuando sabían que debían ir a casa de la artista para convivir por unos días.

En entrevista exclusiva para el medio británico The Sun, dijo: “Se emocionaban cuando los llevaba de regreso a la casa de su papá y saltaban en el asiento trasero. Cuando los recogí para llevarlos a la casa de su mamá, apenas decían una palabra. Hubo una vez que empezaron a llorar y me dijeron que no querían ir. No dijeron por qué”.

Fernando Flores consideró que ellos "preferían estar con él (con su papá). Una de las razones por las que querían estar con Kevin era porque había otros niños en su casa, así que tenían gente con quien jugar”.