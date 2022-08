Britney Spears responde a Kevin Federline sobre supuesto rechazo de sus hijos

Además, la Princesa del Pop hizo énfasis acerca de lo difícil que ha sido para ella lidiar con la fama y la industria del entretenimiento, lo que ha acarreado consecuencias de todo tipo a su círculo más cercano, incluidos sus hijos y se mostró desafiante al lanzar un reto a su ex y su familia.

“Un recordatorio de que el trauma y los insultos que acarrean la fama y este negocio no sólo me afectan a mí sino también a mis hijos. Sólo soy humana y he hecho mi mejor esfuerzo. Sinceramente quisiera compartir mi opinión. Desearía que la familia Federline viera el video del enorme trasero. Otros artistas han hecho cosas mucho peores cuando sus hijos eran extremadamente jóvenes”, puntualizó la cantante.

Britney junto a sus hijos Sean Preston y Jayden James y su papá (Instagram)

De acuerdo con el portal TMZ, Kevin Federline se puso desde un principio del lado de Jamie Spears, papá de Britney, y apoyó abiertamente el que se ejerciera una tutela sobre la cantante. A partir de esa resolución, Britney perdió la custodia de sus hijos. Kevin aseguró que el papá de la intérprete era un hombre "realmente atento y considerado" y agregó que "cuando Jamie asumió el cargo, las cosas se pusieron en orden. Le salvó la vida", aunque ya en el pasado dijo que no estaba seguro de que la tutela sobre Britney Spears debería haber durado 13 años.