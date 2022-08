Acusan a Harry Styles de beneficiarse de la comunidad queer; él responde

Durante la charla, el intérprete de 'Watermelon Sugar' también reflexionó sobre su próximo papel en 'My Policeman', que sigue a un agente de policía que mantiene un romance con el conservador de un museo, a pesar de que la homosexualidad era ilegal en aquella época.

Harry Styles (Theo Wargo/Getty Images for HS)

El cantante señaló que todo el mundo, incluido él, ha tenido que descubrir su sexualidad para sentirse cómodo con ella.

Esta no es la primera vez que Harry responde a las afirmaciones de que utiliza la ambigüedad sexual para parecer más interesante. En 2019, dijo a The Guardian: "En términos de cómo quiero vestirme y de cómo va a ser la portada del álbum, tiendo a tomar decisiones en términos de colaboradores con los que quiero trabajar. Quiero que las cosas se vean de cierta manera. No porque me haga parecer gay o me haga parecer heterosexual, o me haga parecer bisexual, sino porque creo que queda bien”.