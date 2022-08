¡No se arrepiente! Ladrón revive robo de joyas a Kim Kardashian en París

“Como ella estaba tirando el dinero, yo estaba ahí para recogerlo y eso fue todo. ¿Culpable? No, no me importa”, fue la versión que Yunis Abbas dio al medio, al que reveló que, en realidad, nunca le había prestado demasiada atención a Kim Kardashian como para tenerla en el radar.

Fue el día en que vio uno de los episodios de su antiguo reality show, Keeping up with the Kardashians, donde la ex esposa de Kanye West pierde uno de sus aretes de diamantes, valuado en 75 mil dólares, luego de nadar en una de las islas de Bora Bora, cuando descubrió la justificación para sus futuros actos delictivos. “Pensé: ‘Ella tiene mucho dinero. A esta señora no le importa nada’”, dijo el sujeto a VICE News.