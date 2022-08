La segunda boda de JLo y Ben Affleck será ¡este fin de semana!, afirman

¿Cuándo se casó Jennifer Lopez con Ben Affleck?

La noche del sábado 16 de julio, Jennifer Lopez y Ben Affleck acudieron por sorpresa a una pequeña capilla ubicada en Las Vegas para contraer matrimonio en un hecho que tomó por sorpresa al mundo entero. Para la ocasión, la cantante recicló un vestido de novia de una de sus películas y Ben tuvo que prepararse en un baño público.

“Apenas logramos llegar a la Little White Wedding Chapel a la medianoche. Afortunadamente permanecieron abiertos hasta tarde unos minutos, nos permitieron tomar fotografías en un Cadillac descapotable rosa que evidentemente alguna vez usó el propio Rey (Elvis Presley)", indicó JLo al día siguiente de su unión con Ben en su boletín On the JLo.

Se espera que la celebración se lleve a cabo en la propiedad de Ben en Georgia (Arturo Holmes/Getty Images)

Hace unos días, la pareja sorprendió a todos -una vez más- al anunciar que se separaron de mútuo acuerdo para dedicar tiempo a sus proyectos profesionales.