Jennifer Lopez publica primeras fotos y detalles de la boda con Ben Affleck

“Si sabes, sabes” (“If you know you know”) fue el sencillo mensaje con el que Jennifer Lopez o Jennifer Affleck acompañó la imagen tomada por un fotógrafo anónimo (naturalmente que fue Ben) para dar a entender a sus más de 200 millones de seguidores de Instagram que la mañana de este domingo 7 de julio fue distinta, ya que se despertó convertida en la esposa de quien podemos decir que es el amor de su vida.

Razón por la que se dejó ver sonriente, entre las sábanas y con la cara lavada.