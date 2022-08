Mijares revela la 'razón' por la que se divorció de Lucero, hace 11 años

¿Qué es lo que a Mijares 'le molesta' de Lucero?

Sin embargo, recién sorprendió con una ‘nueva versión’ durante una entrevista que ambos concedieron para un medio de Estados Unidos, para promover el concierto que ofrecerán el 24 de agosto en Miami, como parte de su gira ¡Hasta que se nos hizo! que ya han presentado en otros países.

Lucero y Mijares. (Clasos Alfonso Manzano)

Durante la plática con el reportero, Lucero le dice a su ex esposo: “Deberías dar las gracias, Manuel, que doy todos los datos”. Ante lo cual, él responde: “O sea, así pasa, no para de hablar, no para de hablar, no para de hablar”.

Y ella le contesta: “Porque soy buena onda”, pero Mijares interrumpe y añade: “No, no, no, como he dicho en el show, por eso me divorcié, porque no hay manera de que tú te metas (en una entrevista) y puedas opinar algo, no hay manera”.

Totalmente asombrada por lo que el intérprete de Para amarnos más acababa de decir, la cantante se justificó al comentar que estaba ayudándole. “Antes de la entrevista me dijo: ‘tú di las fechas, tú ayúdame, y todo eso’. Ahorita ya se hace el que no, así se lleva uno”, explicó entre risas.

En otro momento de la plática, le preguntan a Mijares por cuál su momento favorito del show a lo que él responde: “sobre todo cuando canto”, y ella dice: “para mí, la parte del streptease. Ah no, no, esa parte no, no es este show, me equivoqué”, explicó en son de broma.