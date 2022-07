Papá de Britney Spears tendrá que declarar por espiar a la cantante

"Jamás he realizado o autorizado ejercicio alguno de espionaje en el dormitorio de mi hija, ni durante el tiempo de tutela ni en cualquier otro momento. No soy consciente de que haya podido ocurrir algo semejante. Si tuviera que testificar ante un juez, podría decir con total tranquilidad que lo que he expuesto es verdadero y correcto", se defendió Jamie Spears.

Britney Spears y Jamie Spears. (Shutterstock)

Este miércoles, además, la jueza desestimó la petición de sus abogados para que Britney preste declaración y sea sometida a sus preguntas. La magistrada considera innecesario que la artista tenga que presentarse ante la corte para declarar sobre un tema del que ella no debería tener conocimiento.

"Hay formas alternativas y menos problemáticas de conseguir información", señaló en su auto Mathew Rosengart, abogado de Britney, quien celebró la decisión al mismo tiempo que criticaba a Jamie por tratar de arrastrar a su hija a un nuevo problema legal.