Marilyn Manson afirma que Evan Rachel Wood falsificó la nota del FBI

Una carta escrita al tribunal por el abogado de Marilyn, Howard King, reveló que su oficina había tomado registros del divorcio de Evan con Jamie Bell -de quien se separó en 2014 tras 19 meses de matrimonio- y afirmó que la actriz de 34 años había utilizado una nota supuestamente falsa en un intento de mantener con ella al hijo de ambos, de ocho años, ya que según argumentaba que el pequeño estaría en peligro si se mudaba a Los Ángeles.

En los documentos judiciales, el actor de Rocketman había dicho que Evan le había enviado una carta en diciembre de 2020" supuestamente de personal de las fuerzas del orden relacionadas con la investigación" y que ésta le había llegado a través de la aplicación de mensajería llamada Signal.

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson (Getty Images)

Según la información del abogado de Manson, Jamie afirmó que Evan primero le envió una carta con el nombre de Illma en la parte superior, pero luego borró el mensaje.

"La carta no tenía ningún tipo de membrete del departamento y era supuestamente de una mujer llamada Michelle Langer del 'Departamento Federal de Crímenes Violentos'. Busqué en Google pero no encontré ningún departamento ni ninguna mujer de ese tipo... Llamé al número de Michelle Langer que aparecía en la carta durante dos días", dijo el actor.

Y añadió: "Esta persona me dio otro número al que llamé y dejé un mensaje de voz. Nunca me devolvieron la llamada. Francamente no entiendo lo que está pasando. O bien las afirmaciones de Evan de que está recibiendo 'amenazas de muerte' son ciertas y Jack no está seguro a su cargo, o bien no son ciertas y me está ocultando a nuestro hijo por otras razones de su propia invención".