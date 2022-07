A pesar de las infidelidades, Khloé Kardashian sigue enamorada de Tristan

Hasta el momento, el bebé de la pareja no ha nacido, a pesar de los rumores que afirmaban lo contrario, confirmaron fuentes cercanas a Kardashian.

Si bien la empresaria no ha hablado sobre su próxima llegada, un representante dijo que "está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre de alquiler por tan hermosa bendición".

Kardashian y Thompson fueron vistos juntos por primera vez en agosto de 2016, cuando él jugaba en los Cleveland Cavaliers. En septiembre siguiente, ella estaba embarazada de él.

Thompson y Khloe Kardashian ya se separaron. (Jerritt Clark/Getty Images for Klutch Sports Group)

No mucho después, la estrella de la televisión fue bombardeada con rumores del engaño y con medios informando que Thompson había sido grabado besándose con dos mujeres en un salón fuera de Washington, DC, cuando ella tenía tres meses de embarazo. Días antes de la llegada de True, TMZ informó que Thompson fue visto entrando con otra mujer a un hotel de Nueva York.

En ese momento, Khloé rechazó las acusaciones. En abril de 2018 tuvo su hija en Cleveland, con la estrella de la NBA a su lado. Pero en febrero de 2019, finalmente terminó su relación con Thompson después de que fuera visto besando a la ex mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Aun así, reavivaron su romance en agosto de 2020 tras pasar tiempo juntos durante la pandemia y se veían de forma intermitente cuando decidieron tener otro hijo en 2021.

En enero, Thompson confirmó finalmente vía Instagram que había sido papá de un niño con Nichols y publicó una sincera disculpa a Khloé.

"No te mereces esto. No te mereces la angustia y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado durante estos años”, escribió.

Otra fuente cercana a la familia dijo: "Khloé siempre quiso que True tuviera un hermanito, ese era su sueño. Cuando ella y Tristan crearon los embriones juntos, estaban muy enamorados y Khloé estaba emocionada por su futuro. Sus amigos se molestaron mucho cuando se enteraron de la infidelidad de Tristan. Y luego otros amigos sabían que era aún más complicado porque venía un bebé en camino".

Las fuentes dijeron que Kardashian está ahora pendiente del nacimiento de su segundo hijo y que no ha hablado con Thompson, quien ha sido fichado recientemente por los Chicago Bulls y que también tiene un hijo de 5 años, Prince, con su ex Jordan Craig.

Sin embargo, los informantes añadieron que Khloé no tiene planes de sacar a Thompson de su vida.

"Me han dicho que Khloé sigue queriendo a Tristan, está muy enamorada de él y no sería extraño que volvieran a estar juntos. Esta es realmente la razón por la que la familia no lo ha rechazado. La apoyan, por supuesto. Las Kardashian siempre se mantienen unidas".