¡Aseguran que Khloé Kardashian y Tristan Thompson serán papás otra vez!

El plan se complicó un poco hace más de un año porque existía la posibilidad de que fueran gemelos y la mujer que habían contratado se negó a seguir adelante, y como le explicaron a Kardashian, que aunque fuera su bebé hay que respetar la decisión de quien vivirá el proceso de embarazo.

La propia Khloé dudó entonces de si era la mejor opción para cumplir su sueño de ser mamá de nuevo, aunque tal parece que lograron llegar a un acuerdo para tener a su segundo bebé con su ahora ex novio, al lado de quien ya tuvo a su primogénita, True, de 4 años.

Kardashian, de 37 años, y Thompson, de 31, ya estaban planeando tener un segundo bebé juntos cuando él, a principios de diciembre de 2021, se vio envuelto en otro escándalo de infidelidad, y admitió ser el papá de su tercer hijo, al lado de la entrenadora personal de 31 años, Maralee Nichols.

De acuerdo con Page Six un segundo informante compartió: "Khloé y Tristan ya tenían al bebé en proceso cuando estalló el escándalo. Para entonces, ella tomó la decisión y nos dijo: 'Voy a hacerlo sola'". Por el momento la integrante de The Kardashians , de Star+, no ha querido responder a la solicitud de una entrevista.