La razón por la que Khloé tendrá un bebé con el hombre que le fue infiel

El secreto mejor guardado

Una fuente cercana confirmó a Page Six que Kardashian y Thompson ¡tendrán a un niño!, que nacerá pronto vía subrogada. "Khloé siempre ha querido un hermanito para True y decidió seguir adelante con tener el bebé con el apoyo de su familia". La primogénita de la pareja nació hace cuatro años.

"Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre", confirmó el representante de la integrante de The Kardashians. "Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria mamá subrogada por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia".

El insider dejó en claro que Kardashian, de 38 años, y Thompson, de 31, no han vuelto a estar juntos y no han hablado desde diciembre. Fue durante ese mes que la estrella de la NBA se vio envuelto en otro escándalo de infidelidad. Al mes siguiente admitió que había engendrado a su tercer hijo. La razón por la que Khloé siguió adelante con el proceso es que ella no se enteró de la traición sino hasta después de tomada la decisión de darle un hermanito a True: "El bebé fue concebido a través de un vientre sustituto antes de que se revelara a Kardashian y al público que Tristan iba a tener un bebé con otra persona".