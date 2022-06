Ex esposo de Khloé Kardashian dice que su otra ex es “más hábil”

Lamar Odom y Khloé Kardashian, quienes se casaron en 20009 un mes después de conocerse, tuvieron una relación públicamente tormentosa, durante la cual el jugador de los Lakers de Los Ángeles le fue infiel y consumió drogas. Los altibajos de su romance quedaron inmortalizados en el reality show protagonizado por la pareja, Khloé & Lamar, que duró dos temporadas.

La pareja se separó en 2013, pero no finalizó su divorcio sino hasta tres años después. Sin embargo, cuando ya estaban separados, en 2015, Khloé viajó a Nevada para estar al lado de su ex mientras éste se debatía entre la vida y la muerte en un hospital, luego de que casi muere a causa de una sobredosis.

Lamar hablará de su matrimonio con Khloé Kardashian en su libro. (Getty Images. )

“Cuando salí del coma, ella me cuidó. Estoy hablando de una mujer que me limpió el trasero cuando yo no podía hacerlo solo”, dijo Lamar Odom en una entrevista con Us Weekly en febrero pasado sobre los cuidados que le brindó su ex esposa aquella vez. “Entonces, la quiero por eso. Tenía mucha dignidad y orgullo al igual que yo”, afirmó.