Johnny Depp pasa la página: estrena disco con Jeff Beck e inicia gira musical

Johnny Depp dejó atrás el dramático episodio que vivió con su ex esposa, la actriz Amber Heard, y ha concentrado sus esfuerzos en un nuevo álbum de rock junto al legendario guitarrista Jeff Beck. Pero eso no es todo, ya que la estrella de Hollywood también comenzó una gira musical por Europa.

El disco, titulado 18, está compuesto por versiones de clásicos del rock como Isolation, de John Lennon; What's Going On, de Marvin Gaye y; Venus in Furs, de Velvet Underground. No obstante, también tiene cabida para canciones originales, como This is a Song for Miss Hedy Lamarr, en la que Depp rinde homenaje a la estrella del cine de Hollywood.