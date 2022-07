Johnny Depp se burla de la petición de Amber Heard sobre anular el veredicto

Recientemente se dio a conocer que la actriz de 36 años esperaba que su seguro de responsabilidad civil que tiene contratado con New York Marine and General Insurance Co. pudiera evitar el que ella pagara la factura de más de 10 millones de dólares que el tribunal de Virginia le impuso tras perder la batalla legal ante Johnny Depp.

Sin embargo, el seguro es de 1 millón de dólares y aunque se sabe que la póliza cubre varios tipos de conductas ilícitas, incluida la difamación, TMZ dio a conocer que, según la legislación de California, una compañía de seguros no está obligada a pagar si la parte asegurada ha cometido una conducta ilícita y deliberada.