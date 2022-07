Tessa Thompson, actriz de ‘Thor’, inspira a sus fans a salir del clóset

"Y eso se ha intensificado sobre todo en lo que respecta a la orientación sexual, lo que es un verdadero problema. Sé que amigos míos se han visto profundamente afectados. Tenemos una enorme cantidad de trabajo por hacer, pero me siento muy afortunada de existir dentro de un espacio, tanto profesional como personal y familiar, donde soy realmente querida y apoyada por lo que soy.

“Y sé que es un privilegio que no comparte mucha gente. Así que a las personas que no tienen esos espacios, las considero, las veo y valoro", afirmó Tessa.

Tessa Thompson también ha brillado en la serie 'Westworld' (©Getty Images 1210681401)

Tessa Thompson, quien en las películas de Thor y el Universo Cinematográfico de Marvel interpreta a Valkyrie junto al actor Chris Hemsworth, también compartió créditos con el australiano en la cinta Men in Black International, donde dio vida a la Agente M, pero que no obtuvo la misma recepción que las películas originales de la saga protagonizadas por Will Smith.