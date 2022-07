Cameron Diaz fue usada como ‘mula’ para transportar sustancias

Después de la afortunada fuga, la actriz tuvo por fin su gran oportunidad en Los Ángeles, ya que un agente de casting se puso en contacto con ella. Los productores buscaban una actriz principal para protagonizar, junto a Jim Carrey, el éxito de 1994, La máscara.

Cameron Diaz

Desde entonces, Cameron Diaz tuvo papeles principales en éxitos de taquilla como The Holiday, What Happens in Vegas y Vanilla Sky y Loco por Mary. Pero fue en 2014, con al menos 20 años de carrera, cuando se alejó de la actuación para asentarse en la vida familiar con su esposo Benji Maddox y su hija Raddix.

Tras admitir que Jamie Foxx y Tom Brady la "convencieron para que regrese a la actuación", la actriz está preparada para volver a la gran pantalla junto a los actores en la próxima película Back In Action.

Tom Brady fue uno de los 'culpables' en hacer que la actriz volviera al cine (Getty Imagez)

"¡Jamie Foxx, sólo tú podrías hacerme volver a la acción! No puedo esperar, va a ser una explosión", comentó Cameron hace unos días tras el anuncio de su regreso a la gran pantalla.