LuisMi o Alejandro, ¿cuál fue el hijo que convivió más con Marcela Basteri?

“Yo creo que cuando empezamos esta gran idea, que fue formada obviamente por recuerdos importantes, es que lo tenemos por ejemplo esta línea roja, como la arteria del corazón, da homenaje a una gran persona que fue la que dio la vida, no hay más qué decir, porque de ahí se inició todo”, explicó.

Sobre de la idea de hacer este proyecto, Alejandro detalló: “Yo creo que dar un homenaje a alguien tan importante que te dio la vida, y que a veces tú bloqueas cierto tipo de situaciones por sentimientos, porque gracias a la serie me he dado a la tarea de buscar gente profesional, y lo más importante de todo, es que no ha sido fácil, porque por el tema de la pandemia, se ha complicado muchísimo conseguir la materia prima, que esté a línea y medida que nosotros queremos representar”.

Luis Miguel, un amigo de la familia, Luis Rey, Alejandro, Marcela Basteri y Sergio durante la navidad de 1984 en México. (Archivo Quién)

De la misma manera, el hermano de Luis Miguel recordó lo mucho que le gustaba a su mamá el diseño de prendas. “Ella confeccionaba ropa, le encantaba, y qué mejor homenaje que ese, que a parte nos enseñó a vestir, y no digamos de mis familiares que se visten increíble”.