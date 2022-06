Issabela Camil rompe el silencio ¿hay enemistad con Aracely por Luis Miguel?

En la actualidad, Issabela Camil está casada con Sergio Mayer desde 2009. Son papás de Antonia y Victoria Mayer, y nunca se han despegado de ellas. Al preguntarle qué opina acerca de que Luis Miguel sea un padre ausente con sus hijos menores, Miguel y Daniel, fruto de su amor con Aracely Arámbula, respondió:

“Yo no conozco el tema, no sé cómo está, la verdad. No puedo darte una opinión sin información, sería estúpido de mi parte y no soy un ser estúpido, entonces, no puedo comentar ese tema”, concluyó la actriz de 53 años.