Jessica Chastain y su esfuerzo por calmar los ánimos tras la cachetada del Oscar

A pesar de la atmósfera tensa, Jessica envió un mensaje de prevención del suicio y en apoyo a la comunidad LGBTQ+ durante su discurso de agradecimiento, pues consideró necesario utilizar su tiempo en el escenario para adoptar una posición al respecto de estos dos temas que la actriz apoya de manera personal.

“Perdí a alguien muy querido para mí por suicidio”, dijo la actriz de Molly's Game, refiriéndose a su hermana Juliet, quien se quitó la vida en el año 2003.

“Sabía que quería mencionar eso porque, con todo lo que estaba pasando, estaba claro que nos estábamos moviendo hacia un área en nuestra política de intolerancia y discriminación. No sabía todo lo que iba a decir y hubo momentos en los que comencé a emocionarme, así que me contuve, pero tenía una idea de cómo quería usar esa plataforma global si es que me tocaba estar allí arriba (del escenario)", contó.