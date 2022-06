Sherlyn paga prendas, tras ser señalada de robo por una diseñadora

Para dar validez a su dicho, la diseñadora Aline Moreno expuso las conversaciones que sostuvo con Sherlyn, donde se observa que la actriz fue quien envió el primer mensaje con respecto a las prendas que se llevó en calidad de préstamo.

“Yo no tengo nada en contra de ella, de hecho, me caía super bien. Yo sé que es una niña muy querida y, por lo mismo, yo le di la parte accesible a mis prendas, pero no se vale que nos hagan esto. Yo creo que es un abuso de confianza”, expresó.

Sherlyn (Instagram/Sherlyn)

“No puedo poner en tela de juicio que me la robó (la ropa), pero ya me dejó en ‘visto’ mucho tiempo y ya no me contesta. Aquí está para que vean que es su página. Ella me busca y aquí está el mensaje”.

Al ser cuestionada por la suma de dinero que la actriz le debe, Aline detalló: “No es mucho. Son de 15 mil a 20 mil pesos (casi mil dólares), pero no es la parte económica, se llevó también cosas de diseñadores”, especificó.