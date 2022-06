Jennifer Aniston envía emotivo mensaje a su papá, John Aniston

Aunque John Aniston no pudo recibir el premio en persona, obtuvo un enorme aplauso del público por su icónica carrera como parte del elenco de Days of Our Lives, telenovela diurna que, con más de catorce mil episodios transmitidos, es uno de los programas más longevos de la televisión estadounidense desde que comenzó a transmitirse en 1965.

John Aniston (Matt Winkelmeyer)

El actor, quien actualmente tiene 88 años de edad, es padre, junto con la fallecida actriz y modelo Nancy Dow, de la estrella de cine y televisión Jennifer Aniston, quien saltó a la fama mundial gracias a la serie de comedia Friends, y quien más tarde logró distintos éxitos cinematográficos con títulos como Todopoderoso, Cake: Una razón para vivir, ¿Quién diablos son los Miller? o Quiero matar a mi jefe, entre otros.