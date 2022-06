VIDEO: Así baila Shiloh Jolie-Pitt al ritmo de Doja Cat

En agosto de 2020, Angelina reveló cómo Shiloh inspiró su interés en actuar en The One and Only Ivan.

Angelina Jolie se deja influenciar por Shiloh Jolie-Pitt para elegir sus proyectos. (Ricky Vigil M/GC Images)

Hablando sobre cómo se involucró con la película de Disney, la actriz ganadora del Premio de la Academia reveló que su hija mediana había sido una gran admiradora del libro infantil de 2012 en el que se basa la película.

Angelina Jolie y Shiloh Jolie-Pitt realizaron un viaje a Camboya. (Mondadori Portfolio/Mondadori Portfolio via Getty Images)

"Mi hija Shiloh leyó el libro. Le encantó y amó a Ivan", dijo Jolie durante una entrevista con Good Morning America. "Entonces solo pregunté quién lo estaba haciendo, qué estaba pasando con eso", agregó.