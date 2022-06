Sarah Jessica Parker niega 'pelea' con Kim Cattrall en ‘Sex and the city’

"Nunca he pronunciado palabras de pelea en mi vida sobre alguien con quien he trabajado. No hay una 'pelea' en curso. No ha habido disputas públicas, riñas, conversaciones o acusaciones hechas por mí o por alguien en mi nombre. Ha habido una persona hablando al respecto (Kim). Y no voy a decirle que no lo haga, ni a nadie, así que eso también ha sido un poco doloroso para mí", finalizó la actriz.

HBO Max ya aprobó una segunda temporada de la serie And just like that que da continuidad a las historias de Carrie Bradshaw y sus amigas en la ciudad de Nueva York, en las que se ve cómo han seguido sus vidas, convertidas en mujeres maduras, en un mundo diametralmente opuesto a aquel en el que Carrie escribía sobre sexo y relaciones personales hace casi 20 años.