La trama que hizo que Kim Cattrall renunciara para siempre a 'Samantha Jones'

“Llegué a la conclusión de que realmente el mayor cumplido que podría tener como actor es ser extrañado”, dijo Cattrall, antes de calificar como “extraño” el hecho que la serie aún dependa de la presencia de su personaje a través de mensajes de texto. “No sé cómo sentirme al respecto. Es tan finito para mí, que no continúa”, expresó.

Cattrall continuó diciendo que los personajes de Sex And The City realmente no progresaron. “Todo tiene que crecer, o muere. Sentí que cuando la serie terminó era inteligente”, dijo Cattrall. “No nos estamos repitiendo. Y luego la película para acabar con todos los cabos sueltos. Y luego hay otra película. ¿Y luego hay otra película?”, dijo.

Kristin Davis, Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon and writer/producer Michael Patrick King ( (©Getty Images 2094453)

La actriz de 65 años continuó: “Partes de [Samantha] están conmigo. La interpreté y la amé. En última instancia, me sentí protectora con ella... Estaba listo. Tan difícil como fue, y tan aterrador como es ponerse de pie y no ser intimidado por la prensa o los fanáticos o quien sea, solo decir, estoy bien. Estoy en este camino. Fue genial trabajar contigo. Lo disfruté mucho, pero estoy aquí”.

Desde 2017 Kim decía que ya había terminado de interpretar a Samantha. Cuando llegaron los planes de crear And Just Like That, ni siquiera le avisaron que harían el reboot sin ella en HBO Max. Con todo esto, hoy Cattrall revela que fue mejor despedirse del personaje y seguir con nuevos proyectos.