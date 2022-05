Estos famosos cumplen 60 años en 2022, aunque no todos los aparentan

Así lucen Jon Bon Jovi y Axl Rose a los 60 años

Jon Bon Jovi aún no cumplía 22 años cuando en 1984 debutó con su banda de rock y dio inicio a una carrera en la que ha publicado 15 álbumes de estudio y conquistado el corazón de miles de fanáticas. Con temas clásicos como Livin’ on a prayer, Bad medicine, I’ll be there for you, Bed of roses y Always en su historial, el músico llegó a los 60 años el pasado 2 de marzo.

Jon Bon jovi (Alexandre Schneider/Getty Images)

Axl Rose fue durante las décadas de los ochenta y noventa la antítesis de Jon Bon Jovi, quien era visto como un rockero light. Por su parte, el líder de Guns n’ Roses cumplía con todas las características que se esperaban de una estrella de rock pesado: era atractivo, excesivo, explosivo, adicto a distintas sustancias y siempre estaba rodeado de hermosas mujeres, como su ex novia la supermodelo Stephanie Seymour. Ahora que ya cumplió 60 años, el pasado 6 de febrero, su realidad es otra.