¡Problema olvidado! J Balvin acepta disculpa de Christian Nodal tras pleito

“Pa los que no saben escuchar, pedí perdón porque terminó saliendo la tiradera después de hablar y llegar a un acuerdo”, explicó Nodal en una publicación en su cuenta de Instagram.

En ese mismo texto, también enlistó los temas que le molestaron y fueron resultado de la publicación original de J Balvin en la que escribió “Encuentra las diferencias”.

“Me dolieron las burlas y la gran exposición. Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse por no llegar al estadio Medallo, mi aspecto físico, los tatuajes de mi ex. Yo tengo derecho a que la gente que no tiene ni idea de mí me conozca por mi talento y no por todo lo morboso”, detalló el ex novio de Belinda.

Finalmente, el tema quedó atrás, según declararon ambos intérpretes y, mientras tanto, el tema Girasol, en el que Christian Nodal hace una “tiradera” para dar respuesta a J Balvin se sigue escuchando en su perfil de Spotify.