¿Eres tú, J Balvin? Christian Nodal sorprende con radical cambio de look

Además, en una reciente transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, volvieron a surgir los ataques en su contra por hablar de Belinda; incluso, lo señalaron de agredir a las mujeres; lo cual Christian quiso desmintirlo de inmediato.

"Ahora me acusan de maltratador y ¡qué gran mentira!", aclaró. "No usen el feminismo para esas cosas. Una cosa es, sabes, ser estafadora y otra cosa es, como esas cosas"; lo cual, fue tomado como una indirecta para su ex novia.

"Usen bien el feminismo bien con justicia", agregó. "Respeten a una mujer ¿me entienden? respeten, el talento, apoyen, no destruyan, no se destruyan".

El intérprete de regional mexicano continuó la transmisión agradeciendo las muestras de apoyo de sus seguidores.