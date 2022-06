Christian Nodal y J Balvin protagonizan pleito por una broma que salió mal

El ex novio de Belinda insitió en que J Balvin es “un referente de todo lo que está mal”.

“¿Quieres burlarte, hacer reír a la gente? Simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal. No subas cosas mías, de gente que no conoces, pendejo. Y otra cosita, no hay que escupir para arriba porque recuerda que los accidentes aéreos existen y esas mamadas no se controlan, uno no decide, esas cosas que pasan

“Y dime tú de qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, súper llenos, si tu música no llena nada”, enfatizó Christian Nodal.

Más tarde subió una nueva historia en la que se escucha al sonorense cantar las frases: “Tengo la receta de mamá. Échale limón con sal, que nada malo va a pasar”.

Por su parte, J Balvin remató agregando después en su Instagram: "ya uno no puede hacer un chiste porque se ponen muy sensibles", además de pedirle a Nodal que si grababa la "tiradera", que fuera romántica para romper el streaming y vender porque, aseguró, "siempre les ha funcionado".