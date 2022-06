Christian Nodal se arrepiente de canción contra J Balvin: "Lo siento mucho"

"Me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararlo, va a salir", dijo. Reveló que J Balvin y el ya habían hablado y que las cosas estaban aclaradas, pero lamentó haber reaccionado impulsivamente.

Recomendó a sus fans que no se debe “ser mierda en la vida, porque cuando se es mierda, estas cosas son las que pasan. Cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas”.

Resaltó entonces la importancia de respetarse y respetar a los demás, de amarse mucho. “Somos sólo una raza humana, no hay que hacernos mierda, no hay que aplastar los sueños de nadie, ¿entienden? Hay que ayudar a que se cumplan".

¡Anoche #ChristianNodal se presentó en Morelia y se dijo arrepentido de lanzar el tema “Girasol” en contra de J Balvin! 😱🚨🔥🎤📺 #VLA pic.twitter.com/tzHkmNkiOk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 4, 2022

"Lo siento mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo, yo la he cagado muchísimo; Balvin era un referente de la inconsciencia que hay en este mundo, no es Balvin, es este mundo", concluyó un apenado Christian Nodal.