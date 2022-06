Lo que sabemos de la tercera en discordia entre Shakira y Gerard Piqué

En las redacciones de la prensa rosa ibérica, no es la primera vez que se escucha que Gerard faltó a la confianza que le dio la originaria de Barranquilla, de hecho hace unos momentos, la modelo brasileña Suzy Cortez reveló que Piqué no se comportó con ella como es debido y le enviaba mensajes comprometedores

"Éste no vale para nada. Fue el que me mandó (mensaje) más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto", expresó la conocida como Miss Bumbum, en entrevista para Diario NY.

La modelo compartió cómo la pareja de la estrella consiguió su número: "Yo era amiga del ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa".

Lo desagradable de cada una de las comunicaciones que tuvieron también lo platicó la carioca: "Siempre me preguntaba cuánto me medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi". Cortez aclaró que si no había dicho nada fue por respeto a Shakira, pero ahora ya está dispuesta a hablar.