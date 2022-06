¿Infidelidad? Liam Payne revela causa real de su divorcio

"Me gusta hablar con otros papás primerizos. No sabes lo que te espera y todo cambia. Y para ser honesto… (la paternidad) arruinó nuestra relación en ese momento, pero por las razones correctas. Estaba tan emocionado de que naciera que estaba sinceramente preocupado por si no lo quería lo suficiente", aseguró en el podcast Impaulsive with Logan Paul.

Aunque su historia de amor no estaba destinada a durar, Cheryl sigue siendo una persona muy importante para Liam y le agradece que le dé "plena autonomía" mientras ella atiende al pequeño Bear.

Cheryl y Liam Payne tienen un hijo en común. (JMEnternational/©Getty Images 1349209676)

Además, le permite ver a su hijo siempre que quiere y puede llevarlo a la escuela una o dos veces a la semana. "La relación que tenemos ahora como amigos no ha hecho más que crecer", aseguró.

A cambio, Liam se enfocó al futuro de Bear para garantizar que nunca le falta de nada: "Mi vida ahora es suya. Mi dinero es suyo. Tengo varias empresas que él podrá dirigir si quiere algún día o que podrá vender… Pero ahora mismo sólo tiene cinco años, así que tenemos un largo camino por recorrer".





También opinó de Zayn Malik

Payne y el presentador hablaron sobre la disputa en línea de su ex compañero de banda Zayn Malik con el hermano de Logan, Jake Paul, en 2020, que terminó con la entonces novia de Zayn, Gigi Hadid, criticando a Jake como "irrelevante" y defendiendo a su novio como "un rey respetuoso".

Liam dio su opinión sobre el drama y dijo: "Ella tuiteó algo sobre conseguir un hombre respetuoso o algo así". El comentario fue interpretado por los fanáticos como una referencia a la acusación que la mamá de Gigi, Yolanda Hadid, hizo el año pasado, de que Zayn que la había empujado a una cómoda y la había llamado "jo***a p**a holandesa".