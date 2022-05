Harry Styles expresa amor por sus compañeros de One Direction

Un profundo amor es el que Harry Styles siente por Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, sus compañeros de One Direction, así lo expresó en entrevista con Zane Lowe de Apple Music.

A siete años de la disolución de la boy band, el cantante de As it Was dijo que no podría haber navegado por la fama sin ellos.