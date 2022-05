Liam Payne y su prometida Maya Henry truenan definitivamente

Luego de terminar y regresar con su prometida Maya Henry, de 21 años, en esta ocasión la relación que ésta tenía con Liam Payne llegó a su final de una vez y para siempre, según publicó el portal Daily Mail.

Y por si el truene de Liam Payne y su prometida no fuera suficiente, algunas fanáticas del ex integrante de One Direction se encargaron de echarle sal a la herida, pues fue una cuenta de Instagram administrada por seguidoras del intérprete la que dio a conocer, este lunes 23 de mayo, imágenes en las que Liam abraza a la modelo estadounidense de 24 años.

Sin embargo, una fuente cercana al cantante, citada por el medio inglés, confirmó que Li am y Maya se separaron de manera definitiva en abril pasado y aunque ella se ha seguido refiriéndose al cantante como su prometido, aseguran que estos comentarios resultan falsos y engañosos.