Juicio de Johnny Depp contra Amber Heard es visto más de 600 millones de veces

Por otra parte, el video de la transmisión del día 24 del juicio, el pasado 27 de mayo, en el que tanto Johnny como Amber y sus equipos legales expusieron sus argumentos finales, cuenta con cerca de 24 millones de reproducciones en el canal Law and Crime.

No cabe duda que la telenovela en la que se convirtió el juicio por difamación que Johnny Depp interpuso en contra de su ex esposa, Amber Heard, puso los ojos del mundo sobre dos estrellas de Hollywood, aunque no haya sido precisamente en la pantalla grande.