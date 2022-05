Tony Dalton revela por qué no se siente parte de Hollywood a pesar de proyectos

“La serie que hice con Marvel, Hawkeye, fue por Lalo la verdad, los ejecutivos ven de MArvel ven mucho Better Call Saul y dijeron: ‘háblanle a él’, y por un lado me consiguió esa chamba, pero creo que ya con el tiempo veremos el impacto que tuvo Lalo Salamanca tanto para mi carrera como para la serie”, reconoció.

Sin embargo, pese a que su nombre cada más resuena en Hollywood gracias a estos personajes, Tony Dalton reconoció que su carrera está asentada en México.

“Yo vivo aquí en México, definitivamente no me siento parte de la industria de Hollywood o tal vez nunca me voy a sentir, yo soy mexa y vivo aquí en México, se me hace un poco rato ese mundo de Los Ángeles, toda la vibra que tiene allá. Yo viví ahí un tiempo, pero como que no fue lo mío y me regresé con mi gente”.

Los seis últimos episodios de Better Call Saul se lanzarán en Netflix a partir del martes 12 de julio hasta el 16 de agosto.