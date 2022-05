Chiste homofóbico llevó a Joy Huerta a descubrir que estaba enamorada de Diana

"Yo ya no podía y yo sé que era mutuo porque cuando hay vibra con alguien esa vibra siempre se siente entre las dos personas... No por nada decimos que hay química, porque la química es real, tú tienes química con otra persona y sientes esa química. Me acuerdo y hasta siento las mariposas en el estómago", dijo.

Joy contó que nunca antes se había enamorado de una mujer hasta que conoció a Diana y confesó que el amor por su hoy esposa le llegó por sorpresa.

La felicidad rodea a Joy Huerta, quien celebró su nueva 'vuelta al sol' al lado de Diana Atri y Noah. (Instagram/Joy Huerta)

La artista aplaudió que las nuevas generaciones vivan sin etiquetas y mencionó que conforme iba creciendo se dio cuenta del privilegio de haber nacido en una generación que vive de "una manera más abierta". "Yo no crecí viendo ese tabú, incluso creciendo en la iglesia", comentó.

"Cuando lo piensas dices: 'Qué infinidad de oportunidades me daría la vida'. Yo conozco y conocimos muchas mujeres cuando yo estaba creciendo en la iglesia que llegaban llorando y oraban para que Dios les mandara un marido... pobrecitas porque se confinaban a que su vida iba a ser feliz solamente si llegaba otra persona a hacerlas felices", dijo.