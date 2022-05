Ariana Grande planea montar una guardería en su casa, ¿por?

Otras fuentes afirmaron, en aquel entonces, que Dalton es "perfecto" para Ariana porque no le molestó su éxito.

"Encajan muy bien juntos. Dalton no se ve afectado por el alcance de su fama y es muy confortable para ella. Es joven pero maduro y sabe lo que quiere de la vida. Es muy trabajador y centrado. Es discreto y no le gusta la atención. No le impresionan los famosos, es perfecto para ella".

Ariana Grande (Getty Images)

La intérprete de God is a Woman y su esposo hicieron su primera aparición juntos en el video musical del tema colaborativo de Ariana y Justin Bieber, Stuck with U, antes de hacer oficial su romance en Instagram.

La pareja optó por casarse en privado porque no querían esperar a que el covid-19 hubiera influido para hacer una fiesta más grande.