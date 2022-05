Claudia Martín y Hugo Catalán, ¿tienen prisa por casarse?

De diseñadora de vestuario a actriz

Tras tomar un descanso de las grabaciones, Claudia Martín se encuentra realizando casting para nuevos proyectos en televisión, teatro y cine. No busca nada en específico, pero sí que el papel represente un reto en su carrera y la haga crecer como actriz.

Incluso, no tiene problema con radicar, por alguna temporada, en algún país o estado siempre y cuando sea por trabajo. Cabe recordar que durante un año estuvo viviendo en Inglaterra, donde estudió inglés, y por cuatro años en España, país en el que se preparó en la carrera de Comunicación Audiovisual.

Claudia Martín. (Cortesía. )

“Llegué a Televisa como diseñadora de vestuario y después de varios proyectos me di cuenta que no era lo mío, que no me llenaba al cien y me entró el gusanito de la actuación. Hice casting para entrar al CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa y me aceptaron. Soy actriz pero también comunicóloga”, subrayó orgullosa.

Planea dirigir un cortometraje

A la estelar de otras telenovelas como Fuego ardiente y Como tú no hay dos asegura que le gusta mucho escribir y que tiene listo un guión para dirigir un cortometraje que podría trabajarlo junto a Hugo Catalán y una afamada actriz que espera pronto le dé luz verde para arrancar.

Claudia Martín, Andrés Baida y Sebastián Rulli (Instagram/ricosllorantv)

“La historia trata de una chica que está muy enamorada de un joven. Es como un amor platónico que atraviesa por varios eventos desafortunados, pues ella se da cuenta que nada es lo que parece, descubre varios secretos y se desenamora poco a poco. No es biográfica, pero la escribí como en 2016 y espero que algún día se pueda materializar”, concluyó.