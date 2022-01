Claudia Martín habla por primera vez de su divorcio de Andrés Tovar

“Creo que fue todo lo contrario, porque descubrí que soy más fuerte de lo que podía pensar, porque cuando te pasa algo es cuando tienes que sacar la fuerza y la valentía, y yo nunca me detuve, al contrario, agarré impulso y dije ‘de aquí doy un salto todavía más grande hacia adelante y hacia lo que me pueda hacer bien para seguir construyéndome como mujer y persona’, y eso hice, no me detuve. Hoy por hoy, agradezco todo lo vivido, porque eso conforma la mujer que soy en este momento”.

Al hablar de esta nueva etapa en su vida, Claudia confesó: “estoy muy bien, aprendí a comer mejor, a hacer más ejercicio... Y me siento mucho mejor, mejoré mi calidad de vida y me enfoqué en estar bien; creo que también ayuda rodearte de personas que te aportan energía positiva y cosas buenas”.

De la misma forma, Martín aseguró que no considera su divorcio como un fracaso en su vida. “Esto fue parte del universo, y ni me siento mal ni pienso que haya fracasado, al contrario, todo pasa por algo mejor y he aprendido muchísimo de lo que quiero y no quiero en la vida. Entonces, sí, terminé diferente el año, pero creo que este que viene es aún mejor”.