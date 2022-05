Así es como Thalía se desvive de amor por sus 'bebés': caballos, burros y vacas

“El amor que les tengo a estos bebés es inmenso. Es verdad que los animales tienen una energía tan pura y bella. My emotional support babies”, escribió Thalía en su cuenta oficial junto a un reel en el que se le ve visitar a estos animales.

Thalía con su vaca. (Instagram/thalia)

“Hola, mi amor; hola, guapura; hola preciosidad. ¡Ay, chiquitito! te extrañaba, mi amor. ¡Mi vaquita, mi vaquita! Estos amores, estos amores”, expresa la intérprete de No me acuerdo bajo un tono cariñoso, mientras los acaricia, los besa y los abraza.

Thalía y su caballo. (Instagram/thalía)

Con la canción As it was, de Harry Styles como telón de fondo, la también actriz hizo notorio el cariño que le tiene a sus mascotas, quienes la recibieron en calma y correspondieron a sus apapachos.